MON JOUR DE CHANCE Centre des Expositions du Mans Le Mans

Centre des Expositions du Mans 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-14 20:30:00

Le théâtre de boulevard au Mans !

Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?

Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un quatre. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu.

Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ?

Avec Guillaume de Tonquédec, Loïc Legendre, Lysiane Meis, Jean Franco, Caroline Maillard .

Centre des Expositions du Mans 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

