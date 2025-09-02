Mon jour de chance Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Mon jour de chance Mercredi 29 avril 2026, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

La pièce Mon jour de chance nous plonge dans un week-end entre copains. Ils se rappellent qu’à l’époque, ils laissaient le hasard faire les choses en prenant leurs décisions en lançant les dés. Sébastien se souvient du soir où il a fait deux et se persuade que sa vie aurait été plus belle s’il avait fait six. Mais le destin lui donnerait-il une nouvelle chance de relancer les dés ?

Une comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, avec Guillaume de Tonquédec, Loïc Legendre, Lysiane Meis, Jean Franco et Caroline Maillard.

Durée : 1h30.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

