Mon Jour de chance Roubaix

Mon Jour de chance

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 20:00:00

fin : 2026-01-22 21:30:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-22

Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras, auteurs de la réjouissante _Berlin Berlin_, signent avec _Mon Jour de chance_ une comédie pétillante sur le destin, le hasard et l’éternelle illusion que l’herbe est plus verte ailleurs.

Le temps d’un week-end au château de Marie-Noëlle et Franck, Sébastien et sa compagne Valérie se retrouvent face au succès flamboyant de leurs hôtes. Un constat amer s’impose à Sébastien : il a raté sa vie. Remontant le fil des souvenirs, il repense à ce soir où, selon une vieille habitude entre amis, il prit une décision capitale en lançant un dé… et obtint un quatre. Persuadé qu’un six lui aurait ouvert la voie à une vie meilleure, il rejoue la scène avec ce même dé magique.

À chaque lancer, un univers parallèle se déploie : des mondes improbables, drôles ou absurdes, où tout change… sauf les certitudes qu’il croyait avoir. Peut-être finira-t-il par réaliser que le meilleur des mondes est celui qu’il voulait fuir ?

_Mon Jour de chance_ est une comédie effervescente, riche en situations délirantes et en rebondissements jubilatoires. Entre rires contagieux et tendre réflexion, Guillaume de Tonquédec campe un Sébastien grincheux et envieux avec un brio remarquable, entouré d’un casting tout aussi savoureux.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Patrick Haudec?ur and Gérald Sibleyras, authors of the delightful _Berlin Berlin_, sign with _Mon Jour de chance_ a sparkling comedy about fate, chance and the eternal illusion that the grass is greener elsewhere.

During a weekend at Marie-Noëlle and Franck?s château, Sébastien and his partner Valérie find themselves faced with the flamboyant success of their hosts. Sébastien is bitterly disappointed: his life has been a failure. Tracing the thread of his memories, he thinks back to the evening when, following an old habit among friends, he made a momentous decision by rolling a die? and rolled a four. Convinced that a six would have opened the door to a better life, he replayed the scene with the same magic die.

With each throw, a parallel universe unfolds: improbable worlds, funny or absurd, where everything changes? except the certainties he thought he had. Perhaps he’ll come to realize that the best of all worlds is the one he was trying to escape from?

my Lucky Day_ is an effervescent comedy, rich in delirious situations and jubilant twists and turns. Between infectious laughter and tender reflection, Guillaume de Tonquédec plays a grumpy, envious Sébastien with remarkable brio, surrounded by an equally delightful cast.

German :

Patrick Haudec?ur und Gérald Sibleyras, die Autoren von _Berlin Berlin_, haben mit _Mon Jour de chance_ eine spritzige Komödie über das Schicksal, den Zufall und die ewige Illusion, dass das Gras anderswo grüner ist, geschrieben.

Während eines Wochenendes im Schloss von Marie-Noëlle und Franck sehen sich Sébastien und seine Freundin Valérie mit dem überragenden Erfolg ihrer Gastgeber konfrontiert. Sébastien muss feststellen, dass er sein Leben verfehlt hat. Er erinnert sich an jenen Abend, an dem er, einer alten Gewohnheit unter Freunden folgend, eine wichtige Entscheidung traf, indem er einen Würfel warf und eine Vier würfelte. Er ist überzeugt, dass eine Sechs ihm den Weg zu einem besseren Leben geebnet hätte, und wiederholt die Szene mit demselben magischen Würfel.

Mit jedem Wurf entfaltet sich ein Paralleluniversum: unwahrscheinliche, lustige oder absurde Welten, in denen sich alles ändert, außer den Gewissheiten, die er zu haben glaubte. Vielleicht erkennt er am Ende, dass die beste aller Welten diejenige ist, der er entfliehen wollte?

mein Glückstag ist eine spritzige Komödie mit vielen verrückten Situationen und jubelnden Wendungen. Guillaume de Tonquédec spielt den mürrischen und neidischen Sébastien zwischen ansteckendem Gelächter und zarter Nachdenklichkeit mit bemerkenswerter Bravour, umgeben von einer ebenso köstlichen Besetzung.

Italiano :

Patrick Haudec?ur e Gérald Sibleyras, autori del delizioso _Berlin Berlin_, hanno scritto _Mon Jour de chance_, una commedia frizzante sul destino, il caso e l’eterna illusione che l’erba del vicino sia più verde altrove.

Durante un fine settimana nel castello di Marie-Noëlle e Franck, Sébastien e la sua compagna Valérie si trovano a dover fare i conti con l’ostentato successo dei loro ospiti. Sébastien giunge all’amara conclusione che la sua vita è stata un fallimento. Ripercorrendo il filo dei suoi ricordi, ripensa alla sera in cui, seguendo una vecchia abitudine tra amici, prese una decisione cruciale lanciando un dado e tirò un quattro. Convinto che un sei avrebbe aperto la porta a una vita migliore, rivive la scena con lo stesso dado magico.

A ogni lancio si apre un universo parallelo: mondi improbabili, divertenti o assurdi in cui tutto cambia, tranne le certezze che pensava di avere. Forse si renderà conto che il migliore di tutti i mondi è quello da cui stava cercando di fuggire?

il mio giorno fortunato è una commedia effervescente, ricca di situazioni deliranti e colpi di scena esilaranti. Tra risate contagiose e tenere riflessioni, Guillaume de Tonquédec interpreta con notevole brio uno scontroso e invidioso Sébastien, circondato da un cast altrettanto delizioso.

Espanol :

Patrick Haudecœur y Gérald Sibleyras, autores de la deliciosa _Berlin Berlin_, han escrito _Mon Jour de chance_, una comedia chispeante sobre el destino, el azar y la eterna ilusión de que la hierba es más verde en otra parte.

Durante un fin de semana en el castillo de Marie-Noëlle y Franck, Sébastien y su compañera Valérie se enfrentan al extravagante éxito de sus anfitriones. Sébastien llega a la amarga conclusión de que su vida ha sido un fracaso. Rastreando el hilo de sus recuerdos, piensa en la noche en que, siguiendo una vieja costumbre entre amigos, tomó una decisión crucial lanzando un dado… y sacó un cuatro. Convencido de que un seis le habría abierto la puerta a una vida mejor, repite la escena con el mismo dado mágico.

Con cada lanzamiento, se despliega un universo paralelo: mundos improbables, divertidos o absurdos donde todo cambia… excepto las certezas que creía tener. Tal vez se dé cuenta de que el mejor de los mundos es aquél del que intentaba escapar?

mi día de suerte es una comedia efervescente, llena de situaciones delirantes y giros jubilosos. Entre risas contagiosas y tiernas reflexiones, Guillaume de Tonquédec interpreta con notable brío a un Sébastien gruñón y envidioso, rodeado de un reparto igualmente encantador.

