Mon jour de chance Saint-Dizier
Mon jour de chance Saint-Dizier mercredi 29 avril 2026.
Spectacle Mon jour de chance
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 18 – 18 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Tout public
La pièce Mon jour de chance nous plonge dans un week-end entre copains.Une comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, avec Guillaume de Tonquédec, Loïc Legendre, Lysiane Meis, Jean Franco et Caroline Maillard. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Mon jour de chance Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne