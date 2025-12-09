Spectacle Mon jour de chance

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Tout public

La pièce Mon jour de chance nous plonge dans un week-end entre copains.Une comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, avec Guillaume de Tonquédec, Loïc Legendre, Lysiane Meis, Jean Franco et Caroline Maillard. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L'événement Spectacle Mon jour de chance Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-12-18