Mon jour de chance Saint-Dizier

Mon jour de chance

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

La pièce Mon jour de chance nous plonge dans un week-end entre copains. Ils se rappellent qu’à l’époque, ils laissaient le hasard faire les choses en prenant leurs décisions en lançant les dés. Sébastien se souvient du soir où il a fait deux et se persuade que sa vie aurait été plus belle s’il avait fait six. Mais le destin lui donnerait-il une nouvelle chance de relancer les dés ?

Une comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, avec Guillaume de Tonquédec, Loïc Legendre, Lysiane Meis, Jean Franco et Caroline Maillard.

Durée 1h30. .

