Mon jour de chance Saint-Dizier
Mon jour de chance Saint-Dizier mercredi 29 avril 2026.
Mon jour de chance
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Tout public
La pièce Mon jour de chance nous plonge dans un week-end entre copains. Ils se rappellent qu’à l’époque, ils laissaient le hasard faire les choses en prenant leurs décisions en lançant les dés. Sébastien se souvient du soir où il a fait deux et se persuade que sa vie aurait été plus belle s’il avait fait six. Mais le destin lui donnerait-il une nouvelle chance de relancer les dés ?
Une comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, avec Guillaume de Tonquédec, Loïc Legendre, Lysiane Meis, Jean Franco et Caroline Maillard.
Durée 1h30. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
English :
L’événement Mon jour de chance Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne