MON JOUR DE CHANCE – ZENITH DE CAEN Caen

MON JOUR DE CHANCE Début : 2026-05-30 à 20:30. Tarif : – euros.

ART SCENIQUE PRÉSENTE : MON JOUR DE CHANCEQue feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un quatre. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu.Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ?Une pièce de Patrick Haudecœur et Gérald SibleyrasMise en scène José PaulAvec Guillaume de Tonquédec, Loïc Legendre, Lysiane Meis, Jean Franco, Caroline MaillardDécors Édouard LaugCostumes Ana Belen Palacios AvilaLumière Laurent BéalMusique Michel WinogradoffVidéo Sébastien Mizermont Accessoiristes Betty LemoineAssistant à la mise en scène Guillaume Rubeaud Crédits photos : © Guillaume Thomas © Bernard Richebé

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14