Mon Lama : Coloriage en Volume Médiathèque de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Mon Lama : Coloriage en Volume

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20 15:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Cap sur l’Amérique du Sud ! En s’inspirant du lama, animal emblématique des pays hispanophones, les enfants réalisent une création colorée et en relief. À l’aide de pâte autodurcissante teintée, ils remplissent un dessin préparé à l’avance, comme un véritable coloriage en volume. Un atelier ludique mêlant découverte culturelle, créativité et motricité fine.

Lors de cet atelier, les enfants partent à la rencontre du lama, compagnon emblématique des paysages andins et des cultures hispanophones. Après un temps d’échange et de découverte, chacun est invité à réaliser sa propre œuvre sur un support cartonné illustré.

À la manière d’un coloriage en relief, les participants remplissent les différentes zones du dessin avec de la pâte autodurcissante colorée. En modelant, étalant et associant les couleurs, ils développent leur motricité fine tout en laissant libre cours à leur créativité.

Cet atelier est une invitation à voyager, à expérimenter une technique originale et à repartir avec une création joyeuse et pleine de couleurs.

L’atelier est proposé par l’association « Les Lucioles de papier », association artistique et sociale implantée au cœur de la ville de Vernon et animée par ses fondatrices, Lyse et Camille.

Une animation proposée dans le cadre de notre fil rouge ¡ Vamos ! : une année en Amérique du sud et en Espagne.

Pour les enfants de grande section, CP, CE1, sans les parents.

Gratuit sur inscription.

Salle Maubert. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Mon Lama : Coloriage en Volume

L’événement Mon Lama : Coloriage en Volume Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération