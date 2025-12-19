Mon livre-paysage atelier Rue Carré Sombernon

Mon livre-paysage atelier

Rue Carré Bibliothèque municipale Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Viens créer un petit livre-objet qui donnera forme à des paysages imaginaires.

Atelier d’Arts Plastiques animé par Colin Gravot.

Enfants à partir de 6 ans ou binôme parent-enfant, selon l’envie.

Sur réservation (places limitées) biblio.reseau@ouche-montagne.fr ou 03 80 49 77 43

Durée 2h

Atelier proposé par le réseau des bibliothèques de la CC Ouche et Montagne et la bibliothèque municipale dans le cadre des Nuits de la Lecture , organisées par le CNL avec le soutien du Ministère de la culture.

Dixième édition sur le thème des Villes & Campagnes. .

Rue Carré Bibliothèque municipale Sombernon 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 33 biblio.reseau@ouche-montagne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mon livre-paysage atelier

L’événement Mon livre-paysage atelier Sombernon a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Ouche et Montagne