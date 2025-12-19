Mon livre-paysage atelier Place Bénigne Fournier Sombernon
Mon livre-paysage atelier Place Bénigne Fournier Sombernon samedi 24 janvier 2026.
Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
Viens créer un petit livre-objet qui donnera forme à des paysages imaginaires.
Atelier d’Arts Plastiques animé par Colin Gravot.
Enfants à partir de 6 ans ou binôme parent-enfant, selon l’envie.
Sur réservation (places limitées) biblio.reseau@ouche-montagne.fr ou 03 80 49 77 43
Durée 2h
Atelier proposé par le réseau des bibliothèques de la CC Ouche et Montagne et la bibliothèque municipale dans le cadre des Nuits de la Lecture , organisées par le CNL avec le soutien du Ministère de la culture.
Dixième édition sur le thème des Villes & Campagnes. .
Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 33 biblio.reseau@ouche-montagne.fr
