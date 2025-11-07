Mon Manège éternel – Le Voyage en hiver Place du Bouffay Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 11:00 – 21:30

Gratuit : non 3,50 € Jeune Public, Tout public

Quentin Faucompré propose une relecture audacieuse du traditionnel manège de la place du Bouffay. Métamorphosant le mini-grand huit en une chenille des neiges, il crée une œuvre captivante qui nous transporte dans un univers hivernal pas tout à fait comme les autres… « Mon Manège éternel » revêt des formes mutantes avec des bonshommes de neige à six têtes, un monstre du Loch Ness de neige, un chalet mystérieux ou une fusée-carotte. Toutes ces formes ubuesques et étranges ne sont pas sans évoquer l’abondance et un certain désir aveugle de surproduction et de surconsommation, nous rappelant l’emprise du consumérisme, surtout pendant cette période de fin d’année. Manège du 22 novembre 2025 au 4 janvier 2026 :du lundi au samedi de 11h à 21h30dimanche de 11h à 20h Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Place du Bouffay Centre-ville Nantes 44000