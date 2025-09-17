Mon marché solidaire Périgueux
Mon marché solidaire Périgueux mercredi 17 septembre 2025.
Mon marché solidaire
Place de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-17 2025-09-27 2025-12-10 2025-12-20
Collecte de fruits et légumes frais à destination des plus démunis .
Place de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 78 17
English : Mon marché solidaire
German : Mon marché solidaire
Italiano :
Espanol : Mon marché solidaire
L’événement Mon marché solidaire Périgueux a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Communal de Périgueux