MON MARI EST UN ADO – COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

MON MARI EST UN ADO Début : 2026-01-16 à 21:00. Tarif : – euros.

Quand votre mari redevient ado, votre mariage prend un sacré coup de jeune ! Eux c’est un couple en crise. Lui c’est Nico, un quarantenaire hypocondriaque avec des TOC qui rêve d’une vie calme et tranquille. Elle c’est Caro, une femme qui rêvait d’aventures, de soleil californien, de comédies romantiques américaine et de pop rock, qui a l’impression d’avoir raté sa vie. Et puis il y a Leonidas, un coach barré, fan des spartiates, qui va leur proposer un traitement miracle pour sauver leur couple et leur rendre une seconde jeunesse ». Le problème : Nico redevient l’ado qu’il a été, coincé dans les années 90… Une comédie déjantée sur un homme qui a le corps de ses quarante ans et l’esprit de ses quinze…

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVAUR 31500 Toulouse 31