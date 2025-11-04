Mon mariage, mes emmerdes Le Kursaal Besançon
Mon mariage, mes emmerdes Le Kursaal Besançon samedi 14 février 2026.
Mon mariage, mes emmerdes
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 20:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Comédie, improvisation
Depuis des années Caroline rêve de se marier et à force d’insistance, d’obsession et de harcèlement Adrien a dit oui ! Elle rêve de se marier, il rêve de terminer le prochain level du jeu Mario Bros.
Elle aime les films d’amours, lui, pense qu’on a rien fait de mieux depuis la saga Rocky… Bref tout les oppose ! Nous sommes loin du mariage, quand un événement inattendu change la donne et remet tout en cause…
Ca y est c’est acté, ils vont se marier !
Une comédie dynamique, rythmée, moderne, où le rire est roi.
Prenez votre souffle et plongez dans ce mariage haut en couleur pour le meilleur et surtout pour le rire
Organisateur OURAGAN DU RIRE .
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55
English : Mon mariage, mes emmerdes
German : Mon mariage, mes emmerdes
Italiano :
Espanol :
L’événement Mon mariage, mes emmerdes Besançon a été mis à jour le 2025-11-04 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON