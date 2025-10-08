Mon mariage, mes emmerdes

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

L’Ouragan du rire vous présente la comédie Mon mariage, mes emmerdes .

Depuis des années Caroline rêve de se marier et à force d’insistance, d’obsession et de harcèlement Adrien a dit oui ! Spectacle tout public à partir de 12 ans Elle rêve de se marier, il rêve de terminer le prochain level du jeu Mario Bros. Elle aime les films d’amours, lui, pense qu’on a rien fait de mieux depuis la saga Rocky… Bref tout les oppose ! Nous sommes loin du mariage, quand un événement inattendu change la donne et remet tout en cause, ça y’est c’est acté, ils vont se marier ! Une comédie dynamique, rythmée, moderne, où le rire est roi. Prenez votre souffle et plongez dans ce mariage haut en couleur pour le meilleur et surtout pour le rire.

Spectacle accessible à partir de 12 ans.

Billetterie disponible à l’office de tourisme de Châteauroux et en ligne (ouragandurire.fr). 20 .

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

English :

L’Ouragan du rire presents the comedy Mon mariage, mes emmerdes .

German :

Der Lach-Orkan präsentiert Ihnen die Komödie Meine Ehe, meine Scheiße .

Italiano :

L’Ouragan du rire presenta la commedia Mon mariage, mes emmerdes .

Espanol :

L’Ouragan du rire presenta la comedia Mon mariage, mes emmerdes .

L’événement Mon mariage, mes emmerdes Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Châteauroux Berry Tourisme