MON MARIAGE MES EMMERDES – SALLE PIERRE LAMY Annecy

MON MARIAGE MES EMMERDES Début : 2026-02-19 à 21:00. Tarif : – euros.

Depuis des années Caroline rêve de se marier et à force d’insistance, d’obsession et de harcèlement Adrien a dit oui !Elle rêve de se marier, il rêve de terminer le prochain level du jeu Mario Bros. Elle aime les films d’amours, lui, pense qu’on a rien fait de mieux depuis la saga Rocky… Bref tout les oppose ! Nous sommes loin du mariage, quand un événement inattendu change la donne et remet tout en cause,… ça y’est c’est acté, ils vont se marier !Une comédie dynamique, rythmée, moderne, où le rire est roi. Prenez votre souffle et plongez dans ce mariage haut en couleur pour le meilleur et surtout pour le rire.Artistes :Colette Cazin, Seb MartinezAuteur(s) :Seb Martinez

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74