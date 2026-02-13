Mon massif « Zéro arrosage », Métropole Rouen Normandie, Rouen

Mon massif « Zéro arrosage » Samedi 24 octobre, 09h30 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Avec Clémence (Green Up), découvrez les plantes et les techniques pour créer chez vous un joli massif, sans arrosage.

Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Inscription possible à partir du 22 juin.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

