Mon Meilleur Copain Champignelles
Mon Meilleur Copain
Centre de Rencontre Champignelles Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Une comédie d’Éric Assous avec la compagnie de comédiens amateurs de Charny.
Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut !
Alors que Philippe met sa fiancé devant le fait accompli en invitant à diner Bernard et sa femme, ce qui aurait dû être une soirée sympathique entre amis, tourne rapidement au cauchemar pour Philippe. .
Centre de Rencontre Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 14 02 59 contact@clindoeil89.fr
