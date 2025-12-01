Mon Meilleur Copain Charny Orée de Puisaye

Mon Meilleur Copain

Une comédie d’Éric Assous avec la compagnie de comédiens amateurs de Charny.

Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut !

Alors que Philippe met sa fiancé devant le fait accompli en invitant à diner Bernard et sa femme, ce qui aurait dû être une soirée sympathique entre amis, tourne rapidement au cauchemar pour Philippe. .

Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 35 35 14 contact@clindoeil89.fr

