Mon Meilleur Copain Charny Orée de Puisaye
samedi 13 décembre 2025
Mon Meilleur Copain
Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Une comédie d’Éric Assous avec la compagnie de comédiens amateurs de Charny.
Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut !
Alors que Philippe met sa fiancé devant le fait accompli en invitant à diner Bernard et sa femme, ce qui aurait dû être une soirée sympathique entre amis, tourne rapidement au cauchemar pour Philippe. .
Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 35 35 14 contact@clindoeil89.fr
