Mon mercredi architecture Cahutamorphose Maison de l’architecture de Franche-Comté Besançon

Mon mercredi architecture Cahutamorphose
Maison de l’architecture de Franche-Comté 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs
Début : 2025-11-19 14:00:00
fin : 2025-11-19 17:00:00
Pascale et Elvina aiment bien les œuvres collectives alors cette fois elles vous proposent de composer ensemble un livre méli-mélo sur le thème des cabanes. Au programme dessin, découpage, assemblage et poésie. Chacun repartira avec son exemplaire relié. .
