Mon mercredi architecture Construction bois Hôp hop hop Besançon mercredi 17 décembre 2025.

Hôp hop hop 5 Place Saint-Jacques Besançon

Tarif : 5 EUR

14:00:00

17:00:00

2025-12-17

À l’approche de Noël, on raconte que des lutins aideraient le père Noël dans la fabrication de jouets ? Ce qui est sûr, c’est qu’à l’atelier La Bricole de Hôp Hop Hop dans les murs de l’ancien arsenal, nous vous attendons avec du bois, des outils, des machines et nos conseils.

Apportez le ou les dessins de ce que vous voulez fabriquez ou laissez-vous guider par les morceaux de bois à votre disposition et en avant la construction ! .

