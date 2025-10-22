Mon mercredi architecture Habitat modulaire Maison de l’architecture de Franche-Comté Besançon

Mon mercredi architecture Habitat modulaire

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Imaginons et de représentons la façade d’un bâtiment modulaire, en mobilisant la linogravure, une technique d’impression artisanale. À partir d’un corpus de références architecturales, l’enjeu sera d’inventer collectivement des immeubles de logement composés de plusieurs modules, inspirés des constructions en container . Chaque participant disposera d’un morceau de linoléum rectangulaire symbolisant une unité de vie. La gravure permettra de personnaliser son bloc, en travaillant les ouvertures (rythme et dimensions) et la texture (bardage, briques, etc…). Ces blocs seront ensuite agencés par 4 ou 5, enduits d’encre, et imprimés sur papier, pour proposer une collection de façades diverses et variées. .

Maison de l’architecture de Franche-Comté 2 Rue de Pontarlier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

