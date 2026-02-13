Mon mini-musée, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Mon mini-musée 28 mars – 25 avril Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Mon mini-musée

Exposition des créations réalisées par les crèches du quartier dans le cadre du Mois des Petits

Du samedi 28 mars au samedi 25 avril

Vernissage le 28 mars sous forme de jeu autour de l’exposition pour les 0 – 3 ans

Informations auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28

