Mon mini-musée, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Mon mini-musée 28 mars – 25 avril Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00
Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Exposition des créations réalisées par les crèches du quartier dans le cadre du Mois des Petits
Du samedi 28 mars au samedi 25 avril
Vernissage le 28 mars sous forme de jeu autour de l’exposition pour les 0 – 3 ans
Informations auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr Accessible aux personnes à mobilité réduite
© Unsplash