« MON MOUTON EN POMPONS » – atelier créatif enfant [Archives St-Gaudens], Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, Saint-Gaudens
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges · Saint-Gaudens
Informations pratiques
« MON MOUTON EN POMPONS » – atelier créatif enfant [Archives St-Gaudens] Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Haute-Garonne
Gratuit. En accès libre et continu.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Unies. À cette occasion, l’antenne des Archives propose un programme mettant à l’honneur les bergers et de leurs bêtes, les transhumances, la gestion des pâturages, les traditions et savoir-faire de notre territoire.
Pour les enfants, plusieurs ateliers créatifs seront proposés pour réaliser des moutons à dessiner, colorier et à fabriquer avec de la laine et du coton.
Les plus grands pourront découvrir l’utilisation de l’appareil à pompons !
=> pour les tout-petits : 3-5 ans
Des moutons à colorier et à dessiner.
=> pour les petits : 5-7 ans
Un peu de coton et quelques boules de laine pour customiser son mouton.
=> pour les plus grands : 8-12 ans
Fabrique ton mouton en pompon de laine.
Et pour continuer : Livres et jeux tout doux et frisés
Aventures de bergers et de troupeaux à savourer en famille.
Merci à l’antenne de la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne pour la mise à disposition.
– – –
En famille à partir de 3 ans.
10h-12h / 14h-18h.
Gratuit. En accès libre et continu.
Rdv > Antenne des Archives, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens.
Accès > Parking gratuit, Espace Pégot.
Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
L’antenne des Archives de St-Gaudens sera exceptionnellement ouverte le samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h à l’occasion des Journées du Patrimoine. archives histoire
©DR – Visuel généré par Intelligence Artificielle
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