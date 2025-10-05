MON MOZART A MOI – SALLE GAVEAU Paris

Jean-Marc Dumontet PRÉSENTE : MON MOZART A MOILes Dimanches de Jean-François ZygelJean-François Zygel, piano, création et improvisation Pianiste virtuose, compositeur et génial improvisateur, Jean-François Zygel est aimé de tous les mélomanes. Renouvelant l’art du piano, il fait de chacun de ses concerts un événement unique, inattendu, imprévisible. Pour ce premier des trois concerts dominicaux qu’il donnera cette saison salle Gaveau, Jean-François Zygel prend comme source d’inspiration le divin Mozart, pour nous offrir un récital pianistique alliant fantaisie, imagination et une étincelante virtuosité. Un hommage personnel et singulier au musicien le plus aimé et le plus joué de toute l’histoire de la musique !« Un concert surprenant et original par un virtuose aimé de tous, improvisateur de génie, dont l’humour et l’imagination ont su conquérir le public. » — Télérama

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75