Mon nichoir en palettes avec le SEROC Les cafés des astucieux Maison de la Forêt Montfiquet

Mon nichoir en palettes avec le SEROC Les cafés des astucieux

Maison de la Forêt L’embranchement Montfiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Le SEROC vous propose un atelier à la Maison de la forêt pour apprendre à fabriquer votre abri à oiseaux à partir de bois de palettes de récupération.

Vous voulez accueillir des oiseaux dans votre jardin ? N’achetez pas de nichoirs, faites-les vous-même ! Le SEROC vous propose un atelier à la Maison de la forêt pour apprendre à fabriquer votre abri à oiseaux à partir de bois de palettes de récupération !

Réservation obligatoire (places limitées). .

Maison de la Forêt L’embranchement Montfiquet 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Mon nichoir en palettes avec le SEROC Les cafés des astucieux

SEROC is organising a workshop at the Maison de la forêt where you can learn how to make your own birdhouse from recycled pallet wood.

L’événement Mon nichoir en palettes avec le SEROC Les cafés des astucieux Montfiquet a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Isigny-Omaha