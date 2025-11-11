Mon Noël à Ruelle place du champ de foire Ruelle-sur-Touvre

Mon Noël à Ruelle

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Plongez dans la magie des fêtes avec Mon Noël à Ruelle , un évènement festif qui illuminera votre week-end !

place du champ de foire Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

Immerse yourself in the magic of the festive season with Mon Noël à Ruelle , a festive event that will brighten up your weekend!

Tauchen Sie mit Mein Weihnachten in Ruelle in den Zauber der Feiertage ein. Diese festliche Veranstaltung wird Ihr Wochenende erhellen!

Immergetevi nella magia delle feste con Mon Noël à Ruelle , un evento festoso che allieterà sicuramente il vostro weekend!

Sumérjase en la magia de las fiestas con Mon Noël à Ruelle , un evento festivo que le alegrará el fin de semana

