Mon Noël à Ruelle place du champ de foire Ruelle-sur-Touvre

Mon Noël à Ruelle

place du champ de foire Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre Charente
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Plongez dans la magie des fêtes avec Mon Noël à Ruelle , un évènement festif qui illuminera votre week-end !
place du champ de foire Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr
English :
Immerse yourself in the magic of the festive season with Mon Noël à Ruelle , a festive event that will brighten up your weekend!
German :
Tauchen Sie mit Mein Weihnachten in Ruelle in den Zauber der Feiertage ein. Diese festliche Veranstaltung wird Ihr Wochenende erhellen!
Italiano :
Immergetevi nella magia delle feste con Mon Noël à Ruelle , un evento festoso che allieterà sicuramente il vostro weekend!
Espanol :
Sumérjase en la magia de las fiestas con Mon Noël à Ruelle , un evento festivo que le alegrará el fin de semana
