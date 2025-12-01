Mon Noël à Ruelle Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre
Mon Noël à Ruelle Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre samedi 13 décembre 2025.
Mon Noël à Ruelle
Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Ne manquez pas cette occasion de célébrer l’esprit au cœur de la ville !
Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37 a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr
English :
Don?t miss this opportunity to celebrate the spirit at the heart of the city!
German :
Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, den Geist im Herzen der Stadt zu feiern!
Italiano :
Non perdete l’occasione di celebrare lo spirito nel cuore della città!
Espanol :
No se pierda esta oportunidad de celebrar el espíritu en el corazón de la ciudad
