Mon Noël à Ruelle Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Mon Noël à Ruelle Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre samedi 13 décembre 2025.

Mon Noël à Ruelle

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Ne manquez pas cette occasion de célébrer l’esprit au cœur de la ville !

.

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37 a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

Don?t miss this opportunity to celebrate the spirit at the heart of the city!

German :

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, den Geist im Herzen der Stadt zu feiern!

Italiano :

Non perdete l’occasione di celebrare lo spirito nel cuore della città!

Espanol :

No se pierda esta oportunidad de celebrar el espíritu en el corazón de la ciudad

L’événement Mon Noël à Ruelle Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême