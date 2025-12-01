[Mon Noël à Sancerre] Noël aux Chais Sancerre

[Mon Noël à Sancerre] Noël aux Chais

esplanade porte césar Sancerre Cher

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Noël aux Chais ce n’est pas UN marché de Noël comme les autres.

Venez découvrir le domaine du Château de Sancerre, celui de Vincent Grall et la cave historique de Joseph Mellot.

De 10h à 18h:

– Château de Sancerre vente de crêpes et de vin chaud

De 10h à 12h:

– Vincent Grall atelier Terre et Mer (5€), vente d’huitres et de vins

De 10h à 12h et de 14h à 18h:

– Cave historique Joseph Mellot: atelier chocolats et vins (5€), exposition photo et vente de chocolats et vins .

esplanade porte césar Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21

English :

Noël aux Chais is not just another Christmas market.

Come and discover the Château de Sancerre estate, Vincent Grall’s estate and Joseph Mellot’s historic cellar.

