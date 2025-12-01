[Mon Noël à Sancerre] Portraits de Noel Sancerre
Place Saint-Père Sancerre
Début : 2025-12-14 11:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
A l’occasion de Mon Noel à Sancerre ,
La Petite Maison de la Culture a invité Noire Chambre pour réaliser des portraits de Noel ! .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21
English :
On the occasion of Mon Noel à Sancerre ,
La Petite Maison de la Culture invited Noire Chambre to create Christmas portraits!
