Mon Noël nature Maison de l’Environnement Anglet

Mon Noël nature

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Et si tu pouvais emporter un petit bout de forêt chez toi ? Pendant cet atelier créatif, vous fabriquerez vos propres écosystèmes miniatures à partir d’éléments naturels.

Mousse, brindilles, sable et quelques surprises s’inviteront dans un bocal magique.

Animé par la Direction de l’Environnement.

7/10 ans. .

