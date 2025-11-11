Mon Noël nature Maison de l’Environnement Anglet

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Et si tu pouvais emporter un petit bout de forêt chez toi ? Pendant cet atelier créatif, vous fabriquerez vos propres écosystèmes miniatures à partir d’éléments naturels.
Mousse, brindilles, sable et quelques surprises s’inviteront dans un bocal magique.

Animé par la Direction de l’Environnement.

7/10 ans.   .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 

