Mon nom est Billy des nuages : concert dessiné Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 28 mars, 15h30 dans la limite des places disponibles

À la manière d’un carnet de voyage, sons et images s’activent pour proposer une expérience immersive et poétique.

Construit autour de 25 séquences thématiques chapitrées d’interludes, Artuan de Lierrée installe des atmosphères propices à l’évasion et au dépaysement.

Spectacle suivie d’une séance de dédicaces.

Début : 2026-03-28T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T16:15:00.000+01:00

02 23 62 26 40

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35000 Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



