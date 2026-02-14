Mon nom est Billy des nuages : concert dessiné, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes

Mon nom est Billy des nuages : concert dessiné Samedi 28 mars, 15h30 Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Début : 2026-03-28T15:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:15:00+01:00

Fin : 2026-03-28T15:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:15:00+01:00

Construit autour de 25 séquences thématiques chapitrées d’interludes, Artuan de Lierrée installe des atmosphères propices à l’évasion et au dépaysement.

Spectacle suivie d’une séance de dédicaces.

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35000 Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 40

À la manière d’un carnet de voyage, sons et images s’activent pour proposer une expérience immersive et poétique. concert dessiné tout public

É. Offredo