Mon nom est Borgnefesse, les glorieuses mésaventures d’un corsaire Maison du Peuple Saint-Malo jeudi 14 août 2025.
Maison du Peuple 13 Avenue Jean Jaurès Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-08-14 18:30:00
fin : 2025-08-21 19:30:00
Date(s) :
2025-08-14 2025-08-21
Spectacle burlesque et musical
Sortons les fantômes du passé
Sortons les canons, les épées
De quoi faire une bonne histoire …
Celle de Louis Adhémar Thimothée le Golif dit Borgnefesse
Un enfant de bonne famille qui sous Louis XIV a grandi, fils de rien mais frère de tous, traversa l’Océan pour rejoindre les colonies. Ce récit authentique, à la langue fleurie vous fera voyager du pommeau au fer de l’épée.
Plongez au cœur de l’univers de la flibuste, avec un trio de comédiens, au jeu savamment orchestré.
Et découvrez comment Borgnefesse devint … borgne de fesse.
Billetterie dans les agences de l’office de tourisme Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Saint-Malo, Cancale, Combourg, Dol-de-Bretagne et Saint-Suliac .
Maison du Peuple 13 Avenue Jean Jaurès Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 32 11 44
