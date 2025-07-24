Mon nom est Borgnefesse, les glorieuses mésaventures d’un corsaire Maison du Peuple Saint-Malo

Mon nom est Borgnefesse, les glorieuses mésaventures d’un corsaire

Maison du Peuple 13 Avenue Jean Jaurès Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-14 18:30:00

fin : 2025-08-21 19:30:00

2025-08-14 2025-08-21

Spectacle burlesque et musical

Sortons les fantômes du passé

Sortons les canons, les épées

De quoi faire une bonne histoire …

​Celle de Louis Adhémar Thimothée le Golif dit Borgnefesse

​Un enfant de bonne famille qui sous Louis XIV a grandi, fils de rien mais frère de tous, traversa l’Océan pour rejoindre les colonies. Ce récit authentique, à la langue fleurie vous fera voyager du pommeau au fer de l’épée.

​Plongez au cœur de l’univers de la flibuste, avec un trio de comédiens, au jeu savamment orchestré.

Et découvrez comment Borgnefesse devint … borgne de fesse.

Billetterie dans les agences de l’office de tourisme Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Saint-Malo, Cancale, Combourg, Dol-de-Bretagne et Saint-Suliac .

Maison du Peuple 13 Avenue Jean Jaurès Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 32 11 44

