Mon Orient Express Abbeville

Mon Orient Express

boulevard vauban Abbeville Somme

Cie L’Esprit de la Forge

Je pense à tout ce qu’on va faire demain. Je pense au monde qu’on va construire. Aux choses qui vont changer. Je pense à l’avenir. Aux combats à mener. Aux victoires qui sont à portée de main. Je pense à l’amour plus fort que tout . Alix, Mon Orient Express de Luc Tartar. À Calais, deux adolescents se rencontrent à la gare, devant l’Orient-Express, et c’est le coup de foudre ! Alix est bénévole dans une association d’aide aux migrants Agir vient de loin pour rejoindre son oncle à Londres. Cherchant à échapper à la police, ils montent à bord du train. Et les voilà partis pour Paris, Munich, Vienne… Istanbul, accompagnés d’un curieux personnage, Lukasz, barman de l’Orient-Express. Ouvrir les yeux, et regarder le monde les deux adolescents du texte de Luc Tartar, avec la fougue de leur jeunesse, nous embarquent dans ce train mythique, bousculant nos certitudes.

boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Cie L’Esprit de la Forge

I think about what we’re going to do tomorrow. I think about the world we’re going to build. The things that are going to change. I think about the future. Of the battles to be fought. The victories that are within our grasp. I’m thinking of love, stronger than anything . Alix, Mon Orient Express by Luc Tartar. In Calais, two teenagers meet at the station, in front of the Orient-Express, and it’s love at first sight! Alix is volunteering with a migrant aid association, Agir vient de loin , to join his uncle in London. Seeking to escape the police, they board the train. And off they go to Paris, Munich, Vienna… Istanbul, accompanied by a curious character, Lukasz, a bartender on the Orient-Express. Opening their eyes and looking at the world: the two teenagers in Luc Tartar’s text, with the ardor of their youth, take us on board this mythical train, shaking up our certainties.

German :

Cie L’Esprit de la Forge (Der Geist der Schmiede)

Ich denke an all das, was wir morgen tun werden. Ich denke an die Welt, die wir bauen werden. An die Dinge, die sich ändern werden. Ich denke an die Zukunft. An die Kämpfe, die wir führen werden. An die Siege, die in greifbarer Nähe sind. Ich denke an die Liebe, die stärker ist als alles andere. Alix, Mon Orient Express von Luc Tartar. In Calais treffen sich zwei Teenager am Bahnhof vor dem Orient-Express und es ist Liebe auf den ersten Blick! Alix arbeitet als Freiwillige bei einer Hilfsorganisation für Migranten Agir vient de loin , um zu ihrem Onkel nach London zu reisen. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, der Polizei zu entkommen, steigen sie in den Zug ein. Und schon sind sie auf dem Weg nach Paris, München, Wien… Istanbul, begleitet von einer seltsamen Figur, Lukasz, dem Barkeeper des Orient-Express. Die Augen öffnen und die Welt betrachten: Die beiden Jugendlichen in Luc Tartars Text nehmen uns mit dem Elan ihrer Jugend mit auf eine Reise in diesen mythischen Zug und stellen unsere Gewissheiten in Frage.

Italiano :

Cie L’Esprit de la Forge

Penso a tutto ciò che faremo domani. Penso al mondo che costruiremo. Alle cose che cambieranno. Penso al futuro. Alle battaglie da combattere. Alle vittorie che sono alla nostra portata. Penso all’amore, che è più forte di tutto . Alix, Mon Orient Express di Luc Tartar. A Calais, due adolescenti si incontrano alla stazione, davanti all’Orient Express, ed è amore a prima vista! Alix sta facendo volontariato con un’associazione di aiuto ai migranti chiamata Agir vient de loin per raggiungere suo zio a Londra. Per sfuggire alla polizia, salgono sul treno. Partono per Parigi, Monaco, Vienna… Istanbul, accompagnati da un curioso personaggio, Lukasz, un barista dell’Orient Express. Aprire gli occhi e guardare il mondo: i due adolescenti della commedia di Luc Tartar, con l’entusiasmo della loro giovinezza, ci portano a bordo di questo treno mitico, scuotendo le nostre certezze.

Espanol :

Cie L’Esprit de la Forge

Pienso en todo lo que vamos a hacer mañana. Pienso en el mundo que vamos a construir. Las cosas que van a cambiar. Pienso en el futuro. Las batallas que hay que librar. Las victorias que están a nuestro alcance. Pienso en el amor, que es más fuerte que todo . Alix, Mon Orient Express, de Luc Tartar. En Calais, dos adolescentes se conocen en la estación, delante del Orient Express, ¡y es amor a primera vista! Alix es voluntaria en una asociación de ayuda a los emigrantes llamada Agir vient de loin para reunirse con su tío en Londres. Para escapar de la policía, suben al tren. Parten hacia París, Múnich, Viena… Estambul, acompañados por un curioso personaje, Lukasz, camarero del Orient Express. Abrir los ojos y mirar el mundo: los dos adolescentes de la obra de Luc Tartar, con el entusiasmo de su juventud, nos llevan a bordo de este tren mítico, sacudiendo nuestras certezas.

