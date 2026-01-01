Mon Paris, mon 20e – Corinne Lepeytre Rouge Grenade Paris

Avec une vingtaine de nouvelles aquatintes, Corinne Lepeytre

rend ici hommage à l’arrondissement où elle vit et travaille. L’occasion de

mettre en avant l’esprit village des quartiers de Charonne, Belleville,

Ménilmontant, Père Lachaise, Saint-Fargeau… mais aussi la grande variété

architecturale de l’arrondissement, des lieux les plus connus, aux vues

cachées. Pour cette exposition, ses matrices de zinc seront aussi présentées.

Exposition des aquatintes de Corinne Lepeytre avec sa nouvelle série plus particulièrement consacrée au 20e arrondissement.

Du jeudi 15 janvier 2026 au samedi 21 février 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Rouge Grenade 85 bis rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.rougegrenade.net/ +33666299266 rougegrenade@gmail.com



