Mon Paris, mon 20e – Corinne Lepeytre Rouge Grenade Paris jeudi 15 janvier 2026.
Avec une vingtaine de nouvelles aquatintes, Corinne Lepeytre
rend ici hommage à l’arrondissement où elle vit et travaille. L’occasion de
mettre en avant l’esprit village des quartiers de Charonne, Belleville,
Ménilmontant, Père Lachaise, Saint-Fargeau… mais aussi la grande variété
architecturale de l’arrondissement, des lieux les plus connus, aux vues
cachées. Pour cette exposition, ses matrices de zinc seront aussi présentées.
Du jeudi 15 janvier 2026 au samedi 21 février 2026 :
jeudi, vendredi, samedi
de 14h00 à 19h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Rouge Grenade 85 bis rue de Bagnolet 75020 Paris
https://www.rougegrenade.net/ +33666299266 rougegrenade@gmail.com
