Mon père avait 3 vaches Ville-Close Concarneau

Mon père avait 3 vaches

Ville-Close La Chap’L Concarneau Finistère

Début : 2026-02-08 17:30:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Pièce de théâtre, Mouton Major

Lui-même fils d’agriculteur, devenu aujourd’hui auteur-interprète, Yves-Marie Le Texier brosse avec humour et sans aucun jugement le portrait de 5 agriculteurs d’aujourd’hui leurs façons d’être, de voir, de faire…. Un éclairage salutaire mené de main de maître par cet authentique agri-conteur.

Billetterie en ligne

Pass 3 Spectacles Tranches de Vies inattendues à 29€ avec les 2 autres spectacles Wally my distinction le 27 mars et Bien reprenons le 29 mars. Réservation au guichet du pôle culturel ou par téléphone au 02 98 50 36 43 .

Ville-Close La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43

