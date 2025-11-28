MON PERE AVAIT 3 VACHES – L’AVANT-SCENE – MONTFORT SUR MEU Montfort Sur Meu

MON PERE AVAIT 3 VACHES Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

MON PÈRE AVAIT 3 VACHESCIE MOUTON MAJORAvec le soutien de Région Bretagne.Et si monter dans une ensileuse à 7 ans pouvait changer le cours d’une vie ? Yves-Marie Le Texier, fils d’agriculteur devenu comédien / conteur, explore cette idée avec humour, poésie et humanité.À travers 5 portraits d’agriculteurs imaginaires, il nous emmène dans un voyage tendre, drôle et profond au cœur du monde agricole breton : ses souvenirs, ses espoirs, ses doutes… et ses évolutions.Un spectacle qui fait rire, ré?échir… et surtout, qui fait du bien. À voir absolument, que vous ayez les bottes aux pieds ou non !

L’AVANT-SCENE – MONTFORT SUR MEU 2 Boulevard Villebois-Mareuil 35160 Montfort Sur Meu 35