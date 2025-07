« Mon père avait 3 vaches » Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu

28 novembre 2025 à 20h30

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Le 28 novembre à 20h30, dans le cadre de la saison culturelle de Montfort-sur-Meu, la compagnie Mouton Major vous propose la pièce de théâtre « Mon père avait 3 vaches » à L’Avant-Scène de Montfort.

Et si monter dans une ensileuse à 7 ans pouvait changer le cours d’une vie ? Yves-Marie Le Texier, fils d’agriculteur devenu comédien / conteur, explore cette idée avec humour, poésie et humanité. À travers 5 portraits d’agriculteurs imaginaires, il nous emmène dans un voyage tendre, drôle et profond au coeur du monde agricole breton ses souvenirs, ses espoirs, ses doutes… et ses évolutions. Un spectacle qui fait rire, réfléchir… et surtout, qui fait du bien. À voir absolument, que vous ayez les bottes aux pieds ou non !

Sur réservation.

Tarifs Adulte 10€; -18ans 5€; Abonné 6€

A partir de 12ans.

Petite Restauration sur place

• Bord de scène à l’issue de la représentation.

• Résidence du 8 au 12 septembre, du prochain spectacle de la compagnie

Identifiant 56202425 . Restitution publique Vendredi 12 septembre à partir

de 18h // L’Avant-Scène Accès libre.

• Avant le spectacle, dans le hall de L’Avant-Scène, découvrez une exposition

photos réalisée par les élèves du CFTA.

• Apéro-rencontre en compagnie d’Yves-Marie Texier de la compagnie Mouton

Major.

Jeudi 27 septembre à partir de 19h // Quai n°3 Accès libre.

• Table thématique autour de l’agriculture en Bretagne.

// Libraire la Petite Marchande de Prose .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

