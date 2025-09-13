Mon père avait trois vaches Le Sabot d’Or Saint-Gilles

Mon père avait trois vaches Le Sabot d’Or Saint-Gilles Samedi 7 mars 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Normal 12 €, réduit 9 €, abonné 8 €, Sortir ! 4 €

Yves-Marie Le Texier est fils d’agriculteur. Au fil de ses souvenirs et de ses questionnements, il nous parle de l’évolution du monde agricole. 5 portraits d’agriculteurs qu’il aurait pu devenir.

Théâtre

Yves-Marie Le Texier est fils d’agriculteur, du centre Bretagne. Il a grandi dans une ferme aux rythmes des récoltes, du prix du lait, du cours de la viande. Son terrain de jeu était les 25 hectares de l’exploitation familiale. Au fil de ses souvenirs et de ses questionnements, il nous parle de l’évolution du monde agricole. 5 portraits d’agriculteurs qu’il aurait pu devenir, s’il avait repris l’exploitation familiale.

Yves-Marie Le Texier dépeint ici les différentes facettes de l’agriculture avec tendresse et humour.

Dès 12 ans – 1h10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T22:00:00.000+01:00

http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale culture@saint-gilles35.fr https://linktr.ee/sabotdor35

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27