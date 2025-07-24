MON PÈRE BRÛLAIT DES PIERRES TIAN GOMBAU Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans

MON PÈRE BRÛLAIT DES PIERRES TIAN GOMBAU

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Début : 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10 19:05:00

2026-03-10

Une ode à la mémoire, au feu et à la vie rurale…

Ce spectacle raconte l’histoire de Sagal, le fils d’un chaufournier.

La chaux était autrefois un matériau fondamental pour la construction des maisons, mais il est arrivé un temps où la manière de construire a changé… et le métier de chaufournier a disparu. L’homme qui brûlait des pierres dut changer de vie et Sagal l’y aida.

Un métier artisanal, une famille qui vit à la campagne, du feu et des fêtes traditionnelles composent le paysage humain où se déroule cette histoire, dans une époque moins lointaine qu’il n’y paraît. Jouer avec la mémoire nous aide à la maintenir vivante.

Un spectacle diffusé dans le cadre du festival “Au Pays du Môme”. Le festival est porté par une dizaine d’acteurs culturels du Pays du Mans. Chaque année les propositions artistiques sont sélectionnées parmi de nombreuses propositions locales, régionales, nationales et même internationales… .

