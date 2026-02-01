MON PÈRE BRÛLAIT DES PIERRES

Place Abelanet Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 15:30:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Un spectacle magique d’ombres et d’objets! Tout public à partir de 5 ans.

.

Place Abelanet Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 51 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A magical show of shadows and objects! For all ages 5 and up.

L’événement MON PÈRE BRÛLAIT DES PIERRES Toulouges a été mis à jour le 2026-02-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME