MON PÈRE BRÛLAIT DES PIERRES Toulouges

Tarif : 4 – 4 – 4
Début : 2026-02-26 15:30:00
fin : 2026-02-26 16:30:00
2026-02-26
Un spectacle magique d’ombres et d’objets! Tout public à partir de 5 ans.
Place Abelanet Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 51 11
English :
A magical show of shadows and objects! For all ages 5 and up.
