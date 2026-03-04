Mon père cet escroc, Theatre Molière, Bordeaux

Mon père cet escroc 13 mars – 30 mai Theatre Molière Gironde

Carré Or : 27,50 euros / Tarif plein : 24 euros / Tarif réduit : 19 euros / Formule diner – spectacle : 59 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:00:00+01:00 – 2026-03-13T21:30:00+01:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00

MON PÈRE CET ESCROC

Un père de retour après 40 ans d’absence et 20 ans de prison…

Il n’y avait qu’une solution : en faire une comédie.

Jacques, 60 ans, escroc multirécidiviste, sort de prison sous bracelet électronique.

Faute d’alternative, il s’installe chez Hubert, son fils comptable, rigide et rancunier, qu’il n’a pas vu depuis quarante ans.

Tout les oppose. La cohabitation est explosive.

Jusqu’à l’arrivée de Morgane, une voisine influenceuse, aussi charmante qu’envahissante, qui va bouleverser cet équilibre déjà fragile.

Très vite, ce trio improbable se retrouve embarqué dans une magouille aussi risquée qu’hilarante.

Une comédie originale et rythmée, pleine de rebondissements, de tendresse et de rires en cascade, où la famille s’invite là où on ne l’attend pas.

Par le même auteur que Mon colocataire est une garce

Auteurs : Fabrice Blind ; Christelle Rizzuto

Mise en scène : Xavier Viton

Assistant à la mise en scène : Cha Godard

Décors et costumes : Nicolas Delas

Avec :

Émilie G. Laromiguière – Didier Claveau – Benjamin Bardel

Theatre Molière 33 rue du temple 33 000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/comedie/mon-pere-cet-escroc »}, {« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}] Restaurant MO le bistrot de Molière Accès PMR

MON PÈRE CET ESCROC Une comédie originale et rythmée, pleine de rebondissements, de tendresse et de rires en cascade, où la famille s’invite là où on ne l’attend pas. Comédie et humour

Théâtre Molière