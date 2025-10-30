Mon permis Machine à coudre Châteauroux

Mon permis Machine à coudre Châteauroux jeudi 30 octobre 2025.

Mon permis Machine à coudre

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-30

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-30

L’atelier des petits vous propose de passer votre permis de Machine à coudre en fabriquant un tote-bag personnalisé.

Cet atelier est sur inscription, le matériel nécessaire est fourni. Durée 2h15.

Idéal pour les novices et dès l’âge de 9 ans. .

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18 contact@atelierdespetits.com

English :

L’atelier des petits offers you the chance to learn the basics of machine sewing and make your first creation, a tote-bag!

German :

Im Atelier des petits können Sie die Grundlagen des Nähens mit der Maschine erlernen und Ihre erste eigene Kreation, einen Tote-Bag, herstellen!

Italiano :

L’atelier des petits vi offre la possibilità di imparare le basi del cucito a macchina e di realizzare la vostra prima creazione, una tote-bag!

Espanol :

L’atelier des petits te ofrece la oportunidad de aprender los fundamentos de la costura a máquina y de realizar tu primera creación, ¡una bolsa tote!

L’événement Mon permis Machine à coudre Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme