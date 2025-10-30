Mon permis Machine à coudre Châteauroux
Mon permis Machine à coudre Châteauroux jeudi 30 octobre 2025.
Mon permis Machine à coudre
9 Rue du Général Bertrand Châteauroux Indre
Début : Vendredi 2025-10-30
fin : 2025-10-31
2025-10-30
L’atelier des petits vous propose de passer votre permis de Machine à coudre en fabriquant un tote-bag personnalisé.
Cet atelier est sur inscription, le matériel nécessaire est fourni. Durée 2h15.
Idéal pour les novices et dès l’âge de 9 ans. .
9 Rue du Général Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18 contact@atelierdespetits.com
English :
L’atelier des petits offers you the chance to learn the basics of machine sewing and make your first creation, a tote-bag!
German :
Im Atelier des petits können Sie die Grundlagen des Nähens mit der Maschine erlernen und Ihre erste eigene Kreation, einen Tote-Bag, herstellen!
Italiano :
L’atelier des petits vi offre la possibilità di imparare le basi del cucito a macchina e di realizzare la vostra prima creazione, una tote-bag!
Espanol :
L’atelier des petits te ofrece la oportunidad de aprender los fundamentos de la costura a máquina y de realizar tu primera creación, ¡una bolsa tote!
