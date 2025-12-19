Mon petit âne Granville

Mon petit âne

La Basle Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 11:15:00

Date(s) :

2026-04-15

Qui est ce gros animal de la ferme au regard doux et aux grandes oreilles ? C’est un âne. A la Chèvre Rit, ils sont 3 Django, Fidèle et son ânon, Odin. Ils attendent les plus petits pour une découverte tout en douceur. Le programme avec cet animal au grand cœur caresses, pansage et petit tour en carriole.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet.

Tranche d’âge conseillée 4 à 6 ans .

La Basle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

