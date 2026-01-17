MON PETIT BATEAU THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse
MON PETIT BATEAU THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse mercredi 4 février 2026.
THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Début : 2026-02-04 10:45:00
fin : 2026-02-08 11:15:00
2026-02-04
Une belle histoire au fil de l’eau contée par une marionnettiste et une chanteuse lyrique.
De 9 mois à 6 ans durée 30 minutes
A beautiful story told by a puppeteer and an opera singer.
From 9 months to 6 years duration: 30 minutes
