MON PETIT BATEAU THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

MON PETIT BATEAU

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 10:45:00

fin : 2026-02-08 11:15:00

Date(s) :

2026-02-04

Une belle histoire au fil de l’eau contée par une marionnettiste et une chanteuse lyrique.

De 9 mois à 6 ans durée 30 minutes

Un joyeux équipage improvisé et haut en couleur qui va nous faire tanguer ! Ça chante, ça danse, ça rit et ça pleure… Mon petit bateau prendra-t-il l’eau ? 6 .

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 18 51 contact@theatredelaviolette.com

English :

A beautiful story told by a puppeteer and an opera singer.

From 9 months to 6 years duration: 30 minutes

