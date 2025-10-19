MON PETIT BOUT DE VILLE Le Labo – Cambrai Cambrai

MON PETIT BOUT DE VILLE Dimanche 19 octobre, 14h00 Le Labo – Cambrai Nord

→ RDV devant la Chapelle des Jésuites, Pl du Saint-Sépulcre

On y habite, on la traverse, on la pratique, mais la regarde-t’on ? Une ville n’est pas qu’une succession de façades aux différents styles architecturaux. C’est aussi des aménagements, des détails, des inscriptions. Réalisez votre propre empreinte de la ville puis confectionnez une oeuvre à l’aide des empreintes urbaines !

Durée 1h à 1h30

Pour les 6-12 ans accompagnés d’un adulte.

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15 ou https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard 59400 Cambrai

© Clément Cotin