MON PETIT CHAPERON – CGR Freyming Merlebach

MON PETIT CHAPERON Début : 2025-12-21 à 15:00. Tarif : – euros.

Entrez, entrez, au pays des merveilles, comptez 1, 2 , 3 et dites : Il était une fois . Il existe un royaume où Cendrillon côtoie les trois petits cochons, et si les lapins sont pressés, les princesses se rebellent et les fées sont espiègles. Il parait même que le grand méchant loup, serait gentil comme tout. Partez en voyage tout doux avec notre petit chaperon et une galerie de personnages célèbres ou polissons qui revisitent contes et comptines à leur façon.

CGR RUE BASSE RN3 57800 Freyming Merlebach 57