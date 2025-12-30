MON PETIT CHAPERON COMEDIE DE BESANCON Besancon

MON PETIT CHAPERON Début : 2026-01-02 à 10:30. Tarif : – euros.

Et ron et ron mon petit chaperon. Il existe un royaume où Cendrillon côtoie les trois petits cochons, et si les lapins sont pressés, les princesses se rebellent et les fées sont espiègles. Il parait même que le grand méchant loup, serait gentil comme tout. Entrez, entrez, au pays des merveilles, comptez 1, 2 , 3 et dîtes Il était une fois . Partez en voyage tout doux avec le petit chaperon, et une galerie de personnages célèbres ou polissons qui revisitent contes et comptines à leur façon.

COMEDIE DE BESANCON 4 RUE DE LA CONVENTION 25000 Besancon 25