Théâtre Mon petit chaperon Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau

Théâtre Mon petit chaperon

Médiathèque Les tréseors de Tolente 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-03-14 16:00:00

2026-03-14

Entrez au pays des merveilles, comptez 1, 2, 3 et dites Il était une fois . Dans ce royaume magique, Cendrillon croise les trois petits cochons, les lapins courent après le temps, les princesses prennent leur destin en main, et les fées, espiègles, s’amusent de tout. On raconte même que le grand méchant loup n’est pas si méchant que ça…

Embarquez pour un doux voyage aux côtés de notre petit chaperon rouge et d’une joyeuse troupe de personnages — célèbres ou malicieux — qui réinventent les contes et comptines à leur manière. .

