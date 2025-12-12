MON PETIT CHAPERON – SALLE DE SPECTACLE DU COLLEGE SAINTE-MARIE La Roche Sur Foron

MON PETIT CHAPERON Début : 2026-02-13 à 16:30. Tarif : – euros.

Il existe un royaume où Cendrillon côtoie les trois petits cochons. Et si les lapins sont pressés, les princesses se rebellent et les fées sont espiègles. Il parait même que le grand méchant loup, serait gentil comme tout. Entrez, entrez, au pays des merveilles, comptez 1, 2 , 3 et dîtes : Il était une fois . Partez en voyage tout doux avec notre petit chaperon, et une galerie de personnages célèbres ou polissons qui revisitent contes et comptines à leur façon.

SALLE DE SPECTACLE DU COLLEGE SAINTE-MARIE 130 AVENUE JEAN JAURÈS 74800 La Roche Sur Foron 74